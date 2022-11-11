Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta `Milli Ağaçlandırma Günü`nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta 22 bölgede 171 bin fidan dikildi.
`Türkiye Yüzyılına Nefes` temasıyla düzenlenen bu yılki etkinliklerin resmi programı kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Karaçayır mevkisinde düzenlendi.
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