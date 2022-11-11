Dün, düşüşeğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışseviyesine göre yüzde 0,53 azalışla 18,4884'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 18,5710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 19,0010'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 21,7830'dan satılıyor.

Dün ABD'de açıklanan enflasyonun yüzde 7,7 artışla beklentilerin altın kalmasının ardından düşüşeğiliminde hareket eden dolar endeksi yüzde 2,12 azalışla 3 Aralık 2015'ten bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti ve günü 108,2 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi, şu sıralarda 108'in hemen altında dengelendi.

Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 1,85 artışla günü 1,0200'dan tamamlarken 12 Ağustos'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Parite şu dakikalarda 1,02 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerini korumasına karşın para politikasına olumlu yanıt vererek soğumaya işaret etmesinin küresel çapta risk iştahını desteklediğini ve dolara olan talebin azaldığını söyledi.

Enflasyon verisinin ardından para piyasası fiyatlamalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.

Bugün, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107'nin destek, 109'un direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, cari açık eylülde 2 milyar 966 milyon dolar ile beklentileri aştı.

Öte yandan, İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 2,4 büyüyerek tahminlerin üzerinde performans gösterdi.