Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzu paylaşıldı. Adaylar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri 11 Kasım - 17 Kasım tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirebilecek.

ÖSYM'den KPSS-2022/10 tercih süreciyle ilgili açıklamada geldi. Yapılan açıklamada "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak." Adaylar, sürecin detaylarını KPSS-2022/10 tercih kılavuzu üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM, "KPSS-2022/10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" başlıklı duyuru paylaştı.

Yapılan açıklamada "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Tercihleri ne zaman yapılacak?

Adaylar tercihlerini, 11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 17 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, ilgili programdan mezun olunması zorunludur.

Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmışolsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

KPSS-2022/10 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN