Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Çelikhan ilçesindeki Akdağ'ın zirvesi, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Torosların devamı olan 2 bin 551 metre yüksekliğindeki Akdağ'daki kar, güzel görüntüler oluşturdu.
Etiketler: Adıyaman Kar Yağışı
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