Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nemrut Dağı'nda kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf AA]
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki dağa yağan kar devasa heykelleri beyaza bürüdü
"Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı tümülüs ile heykelleri beyaza bürüdü.
Bölgeyi ziyarete gelen turistler, karla kaplı dağda güneşin doğuşuyla batışını izleme imkanı buldu.
Yetkililer, Nemrut Dağı'na ziyaretçi gelmesini engelleyecek kadar kar yağmadığını, herkesi beklediklerini belirtti.
Etiketler: Nemrut Dağı Adıyaman UNESCO Kar Yağışı
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