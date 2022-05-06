"Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı tümülüs ile heykelleri beyaza bürüdü.

Bölgeyi ziyarete gelen turistler, karla kaplı dağda güneşin doğuşuyla batışını izleme imkanı buldu.

Yetkililer, Nemrut Dağı'na ziyaretçi gelmesini engelleyecek kadar kar yağmadığını, herkesi beklediklerini belirtti.