Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00’te açıklanacak.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.
Merkez Bankası toplantı tarihleri
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022
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