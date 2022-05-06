Libya'nın Mistara açıklarında görev yapan TCG Gökçeada fırkateyni, deniz ortasında hareketsiz duran bir tekne tespit etti.

Teknede yarı baygın halde bulunan 17 düzensiz göçmen hemen fırkateyne alındı.

Gemi doktoru tarafından yapılan kontrolde 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 4 kişinin bilincinin kapalı olduğu belirlendi. Bir kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kurtarılan Bangladeşli göçmenlerin, Homs Limanı'nda Libya makamlarına teslim edildiği açıklandı.

"Düzensiz göçmenler Libya’nın Homs Limanı’na götürüldü"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Deniz Görev Grubunda bulunan TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz tarafından Libya'nın Misrata açıklarında hareketsiz hâlde duran bir tekne tespit edildi. Teknede bulunan yarı baygın hâldeki düzensiz göçmenler hemen gemimize alınarak Libya’nın Homs Limanı’na götürüldü."