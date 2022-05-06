Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, birlikte yaşadıkları öğrenilen ve haklarında hapis cezaları bulunan hükümlü çiftin, Ankara'da ikamet ettiği ve çeşitli zamanlarda Konya'ya geldiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık, silahla yağma, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.Ş. ve birlikte yaşadığı "hükümlü veya tutuklunun kaçması, yağma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'nün Konya'ya geldiğini tespit etti.

Aranan çiftin Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesinde bir evde kaldığını belirleyerek operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 hükümlüyü de yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan çift, cezaevine gönderildi.