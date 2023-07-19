Muş Ovası'nda hububat hasadı başladı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde "Altın Başakların Hasadı ile Muş Ovası'nda Yüzler Gülüyor" sloganıyla hasat töreni düzenlendi.

Törende biçerdöver kullanan Vali İlker Gündüzöz, devlet olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.



"Yakın zamanda Muş Ovası'nda sulama faaliyeti yapılacak"

Hükümetin tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için önemli faaliyetler içerisinde olduğunu belirten Gündüzöz, "Arazi toplulaştırmasıyla daha nitelikli alanlara kavuşuyoruz. Böylelikle tarımsal verimliliğin artması sağlanıyor. Arazi toplulaştırmasında önemli bir noktaya geldik. Özellikle Muş Ovası suyla buluştuğunda daha verimli hale gelecek. 3 milyon liralık birinci kısım ihalesi yapıldı. Yakın zamanda Muş Ovası'nda sulama faaliyeti yapılacak. Bu da randımanı, verimliliği ve rekolteyi artıracak" dedi.



"Muş Ovası verimli bir ova haline gelecek"

Yapılacak çalışmalarla çiftçinin elini güçlendireceklerini anlatan Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz zenginleştiğinde diğer sektörlerimize de olumlu yansıması olacak. Bu imkanları bize veren devletimize teşekkür ederiz. Bu yıl bolluk ve bereket yılı oldu. İnşallah her yılımız bolluk ve bereketle geçer. Türkiye'den sonra Avrupa'yı besleyen çok önemli ürün çeşidine ve verimliğine sahip Muş Ovası'nı göreceğiz. Muş Ovası verimli bir ova haline gelecek. Bu ovayla övüneceğiz. Çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün de önceki yıllara göre hububat hasadında yüzde yüz artış beklediklerini ifade etti.

Gün, "2022 yılı verilerine göre geçen 1 milyon 250 dekarlık alanda 345 bin ton buğday elde edildi. Buğday konusunda bölgede birinci sıradayız. 2022 yılında bu toprakların bereketlenmesi, atıl arazilerin değerlendirmesi konusunda Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün geliştirdiği proje kapsamında çiftçilerimize özellikle tohum hibe edildi. 2023 yılında ekilen 1 milyon 400 bin dekarda buğday, 400 bin dekar alanda ise arpa ekimi yapıldı. Bu yıl 1 milyon 800 bin alanda hububat ekim gerçekleştirildi. Buğdayda yüzde yüz artış bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 11 biçerdöverle ilk hasat yapıldı.

Törene, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Ali Bayar, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Hanifi Yağmur, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.