Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 19.07.2023 14:47

Bingöl’de 2 bin 507 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 tarla içerisinde toplamda 2 bin 507 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl’de 2 bin 507 kök kenevir ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ile mücadele ve narkotik tespit ve değerlendirme planı kapsamında, Bingöl ili Genç İlçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında 2 tarla içerisinde toplam 2 bin 507 kök kenevir bitkisi, 280 metre sulama hortumu ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Savcının talimatları ile adli işlemlere başlanılmıştır. Aynı gün içerisinde Genç İlçesi’nde icra edilen faaliyet esnasında yapılan kontrollerde, durdurulmaya çalışan araç kontrol noktasına yaklaştığı esnada jandarma personel tarafından aracın ön yolcu kısmından dışarıya bir madde atıldığı görülmüş ve yapılan kontrolde 2 parça halinde koli bandına sarılı 589 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

ETİKETLER
Bingöl
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:23
YKS sonuçları yarın açıklanacak
15:19
Fransızlar Cezayir’den kopamıyor
15:23
Newsweek: Zelenskiy ve Putin, Karadeniz'de Erdoğan'ın desteği için savaşıyor
15:05
Kars'ta Asboğa Gölü sıcaktan yaklaşık 8 metre çekildi
15:06
İsrail gerginliğin yaşandığı Lübnan sınırına beton bariyerler yerleştiriyor
14:56
Adana'da klimanın mucidi Carrier anısına tatlı dağıtıldı
Bahçesaraylı Kadriye Orhan, madalya ve kupalar kazandığı satrancı kardeşlerine de öğretti
Bahçesaraylı Kadriye Orhan, madalya ve kupalar kazandığı satrancı kardeşlerine de öğretti
FOTO FOKUS
Adana'da klimanın mucidi Carrier anısına tatlı dağıtıldı
Adana'da klimanın mucidi Carrier anısına tatlı dağıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ