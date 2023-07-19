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Güncel
İHA 19.07.2023 14:02

Ordu’da zirveye tırmanan Yoroz’a hayran kalıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Yoroz Kent Ormanı’nda doğayla uyumlu hayata geçirilen çalışma vatandaştan tam not alıyor.

Ordu’da zirveye tırmanan Yoroz’a hayran kalıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu ilinde var olan turizm alanlarının daha cazip hale getirilmesi ve turistik mesire alanlarının arttırılması amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Başkan Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Kent Ormanı ilan edilen 900 metre yüksekliğinde Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yoroz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de yapılan düzenlemeler ile cazibesine cazibe kattı. Ordu ve Giresun’un kuş bakışı seyrinin yapılabildiği Yoroz Kent Ormanı Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyüş basamaklarının yenilenmesi, zirveye yakın bir alana ulaşım sağlayan ve acil durumlar dışında araç trafiğine kapalı bisiklet yolu, at safari pistleri ve yürüyüş parkuru üzerine oturma bankları ile piknik masası yerleştirme ve son olarak zirveye yapılan seyir terası ile bambaşka bir kimlik kazandı.

Seyir terasına dev Türk bayrağı da yakıştı

Müthiş manzara Çalışmaların tamamlanması ile Yoroz Kent Ormanı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Zirveye tırmanan vatandaşlar, böylesine güzel bir çalışmadan oldukça memnun olduklarını belirterek herkesi Yoroz’a gelmeye davet ettiler. Vatandaşlar açıklamalarında şu sözlere yer verdiler: “Yoroz Kent Ormanı’nın eski hali çok kötü bir durumdaydı. Merdivenlerden çıkılmıyordu, hatta can güvenliği tehlikesi bile vardı. Bu kadar güzel bir alan oluştuğunu beklemiyorduk. İlk başta yorucu bir çıkış alanı var. Zirveye çıktığımızda tüm yorgunluğumuza değiyor. Gelebilecek herkese tavsiye ediyoruz. Manzarası mükemmel. Çok keyifli bir yer. Güzel bir proje olmuş, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz”

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