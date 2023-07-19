Şanlıurfa’da her gün glütensiz ekmek üretiliyor

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 1884 çölyak ve 148 PKU’lu vatandaşı da yalnız bırakmıyor.



Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla her alanda vatandaşları yalnız bırakmayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi” sloganıyla vatandaşların ihtiyaç duydukları alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.



Çölyaklı ve PKU’lu vatandaşlara periyodik olarak verilen glütensiz gıda kolileri ile destek olan Haliliye Belediyesi, Sırrın Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında bulunan Glutensiz Ekmek Fırınında da üretime devam ediyor. Yalnızca Haliliye ilçesinde ikamet eden değil, kent genelindeki çölyak ve PKU’lu hastalara glutensiz ekmeğin üretildiği fırından tüm vatandaşlar faydalanıyor. Glütensiz Ekmek Fırınına kayıt yaptıran vatandaşlar, Haliliye Belediyesi tarafından kendilerine verilen kartla, aylık 30 adet ekmeği ücretsiz olarak teslim alıyor. Böylelikle; bu fırından çölyaklı vatandaşlar için yıllık 687 bin 660, PKU’lular için ise 54 bin 20 ekmek üretiliyor. Hijyen standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu Glütensiz Ekmek Fırınından yararlanan vatandaşlar, sağlanan bu destekten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesine teşekkür ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise çölyak ve PKU’lu vatandaşların verilen hizmetten faydalanmak ve detaylı bilgi almak için iletişim Merkezi aracılığıyla bilgi alabileceği kaydedildi.