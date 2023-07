Rize’deki çay bahçesi baklava görünümlü hali ile turistlerin ilgisini çekiyor

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı eski adı ‘Çeçeva’ yeni adı ile Haremtepe köyünde bulunan ve Rize’deki diğer çay bahçelerine nazaran daha düzgün bir kesimiyle baklava görünümüne sahip olan çay bahçesi, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.



Bahçe sahibi, yaklaşık 50 yıllık emeği ile bahçeye düzenli görünüme kavuşturmuş. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftan yayılan ve şimdilerde Rize’ye gelen herkesin uğrayarak yöresel kıyafetler giyerek fotoğraf çektirdiği çay bahçesinin ortasında yöre mimarisine uygun da bir ev bulunuyor.



“Sosyal medyanın da etkisiyle çok önemli bir turizm noktası haline geldi”



Yaklaşık 50 yıllık bir uğraşın sonucu oluşan çay bahçesinin turistik bir nokta haline geldiğini ifade eden Ahmet Albayrak, “Çeçeva çay bahçeleri yaklaşık 50 yılın eseri. 50 yıldır özenle işlenerek oluşturulan bir bahçe. Bunun yanında son 4-5 yıldır sosyal medyanın da etkisiyle çok önemli bir turizm noktası haline geldi. Biz de bu ilgiye cevap verebilmek adına köyümüzü markalaştırdık. Hem turizm olarak hem de çay olarak bu marka oluştu. Turistlerin de hizmetine sunuyoruz. Doğu Karadeniz bölgesi önemli bir deneyim turizmi noktası haline geldi. Biz de bu deneyimleri iyileştirmek ve gelenlere daha iyi hizmet verebilmek adına profesyonel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



“Burası bir İsviçre havası veriyor”



Çay bahçesinin turistik bir yer haline geldiğini söyleyen Enes Eltimur, “Rize’de okudum. Mezun olduktan sonra 3 yıldır her zaman buraya geliyorum. Buranın doğasını unutmak mümkün değil. Ülkemizin her tarafı cidden cennet. Burası bir İsviçre havası veriyor. Çaylıklar daha önce reklam için yapılmış ama sonradan böyle kalmış. İnsanlar gelip ziyaret ediyor. Buranın insanı da buradan mutlu oluyor. Buraya turistik bir hava katmış” ifadelerini kullandı.



“Rizeli olduğum halde ilk defa geldim”



Rizeli olmasına rağmen ilk defa çay bahçesini ziyaret ettiğini belirten Ennur Armutlu, “Buraya ilk defa geldim. Güzel bir ambiyans güzel bir ortam. Rizeli olduğum halde ilk defa geldim. Buranın güzel bir havası var. Bu çaylığı kendileri özen göstererek kesmiş. Bizim çaylıklarımız buradakilerden farklı. Bu yüzden de daha fazla istek alıyor” şeklinde konuştu.