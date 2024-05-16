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Türkiye
AA 16.05.2024 20:40

Osmaniye'yi sağanak ve dolu vurdu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi, devrilen ağaçlar elektrik tellerini kopardı, bazı ekili alanlar zarar gördü.

Osmaniye'yi sağanak ve dolu vurdu
[Fotograf: AA]

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, ilçeye bağlı Kızyusuflu, Karakütük ve Karatepe köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Karakütük köyünü merkeze bağlayan yol üzerindeki köprüde meydana gelen çökme nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Osmaniye'yi sağanak ve dolu vurdu

Kızyusuflu köyü yolu, yola devrilen ağaç nedeniyle trafiğe kapanırken, devrilen ağaçların yüksek gerilim tellerini koparması, bazı köylerde elektriklerin kesilmesine yol açtı.

Yağış nedeniyle ekili tarım arazileri ve meyve bahçelerinde de zarar oluştu.

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