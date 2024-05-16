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Gündem
DHA 16.05.2024 20:43

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Filistin Büyükelçisi Mustafa ile görüştü

Bakan Yerlikaya, Filistin Büyükelçisi Mustafa ile görüştü. Görüşmeye, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros da katıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Filistin Büyükelçisi Mustafa ile görüştü
[Fotograf: DHA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Filistin'in kıymetli Büyükelçisi Sayın Faed Mustafa ile bir araya geldik. Sayın Büyükelçi'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. 7 Ekim’den bu yana zalimlikte sınır tanımayan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettikleri gibi, 'Gazze Filistinlilerindir ve ebediyen de öyle kalacaktır.' Türkiye, her daim Filistinli kardeşlerinin yanındadır ve daima da yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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