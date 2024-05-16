Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.05.2024 18:27

Türkiye ile Gürcistan arasında 'Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin huzurunda iki ülke arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ile Gürcistan arasında 'Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Kobakhidze ile bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Kobakhidze'nin huzurunda Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı arasında "Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Zaptı, Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gürcistan adına ise Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili imzaladı.

ETİKETLER
Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gürcistan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının özgürlük mücadelesi her zeminde desteklenmeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:11
Mardin'de açık hava toplantılarına geçici yasak
18:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı'nı kabul etti
18:36
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:30
AA foto muhabirinin Han Yunus'ta çektiği fotoğraf UAD'deki duruşmada gösterildi
19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının özgürlük mücadelesi her zeminde desteklenmeli
18:05
Türkiye'nin risk primi 268 baz puana geriledi
Türk Yıldızları Samsun semalarında prova uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Samsun semalarında prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Bu köyde sadece 2 öğrenci var
Bu köyde sadece 2 öğrenci var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ