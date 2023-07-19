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Güncel
AA 19.07.2023 14:40

Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeyken yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Mersin-Van seferini yapan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Diyarbakır-Silvan kara yolunun Yolarası Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü otobüsü yol kenarında durdurdu, 28 yolcu tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otobüs soğutma çalışmasının ardından çekiciyle kaldırılarak olay yerinden götürüldü.

Yolcular başka bir otobüsle yola devam etti.

Yolarası Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Osman Tapancı, gelen sesler üzerine kara yoluna geldiklerinde otobüsün yandığını gördüklerini, itfaiye ekipleriyle yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Tapancı, yolcuların hızla tahliye edilmesiyle can kaybı ve yaralanmanın olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

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