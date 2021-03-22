İl Jandarma Komutanlığı ve Milas Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Boğaziçi Mahallesi'nde bazı zanlıların bir tarihi eseri satmak için alıcı aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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