Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Milas Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Boğaziçi Mahallesi'nde bazı zanlıların bir tarihi eseri satmak için alıcı aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, aramada 1700 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice yazılı kitabe ele geçirdi.
Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Milas Müze Müdürlüğüne teslim edilen kitabenin incelemesi sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Tarihi Eser
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