Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında motosiklet kullanıcılarına yönelik uygulama yaptı.
Ekipler, denetimlerde, motosiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunurken, belgesiz, plakasız ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine de cezai işlem uyguladı.
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