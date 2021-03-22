Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Mustafa Ramazan, Kovid-19 geçirdiği 15 günlük sürede apartmanının çatısında beslediği 18 güverciniyle moral buldu.

Siteler'de 40 yıldır mobilyacılık yapan 52 yaşındaki Mustafa Ramazan, AA muhabirine, ilkokul 3. sınıftan itibaren kuş beslemeye ilgisinin olduğunu ifade etti.

Kuş besleyerek stres attığı söyleyen Ramazan, geçen yıl Eylül'de yakalandığı Kovid-19 hastalığı sırasındaki karantina döneminde de kuşların kendisine moral olduğunu belirtti.

Genel olarak hayvan beslemeyi sevdiğini, ancak kuş beslemenin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Ramazan, geçmişte gecekonduda oturduklarını ve tavuk beslediklerini, ancak apartmana yerleşince güvercin beslediğini anlattı.

Ramazan, şunları söyledi:

"2020 Eylül ayında ben de Kovid-19 hastalığına yakalandım. İş dönüşü dolmuşta kaptığımı düşünüyorum. Bu yaşıma kadar sigara ya da alkol kullanmadım. Ailem güvercin beslememe pek razı olmuyor ancak en kötü alışkanlığım bu hayvanları beslemek. 'Bunlarla ilgileniyorsun, bizimle ilgilenmiyorsun' diyorlar. Fakat öyle değil. Bunların yeri başka, çocuklarımın yeri başka. Kovid-19 karantinam sırasında 15 gün istirahatimde bana bunlar hobi oldu, hastalığımın geçmesine yardımcı oldular. 15 gün boyunca bunlarla vakit geçirdim. Burada istirahat ederken ilgilendim bu hayvanlarla. İnsan deşarj oluyor."

Betona alışkın biri olarak büyümediğini, bu yüzden doğayla iç içe olmaya gayret ettiğini anlatan Ramazan, "Bir ayağım hep toprağa basmak istiyor. Hafta sonlarında kısıtlamalar olduğu dönemlerde, vaktimi burada, güvercinlerle geçiriyordum. Temiz havada cumartesi pazar günleri yem verirdim. Atölyeden geldikten sonra uçururdum. Bana kısıtlama olmamış gibi geliyordu." ifadelerini kullandı.

Güvercin beslemek isteyenlerin bakımlarını yapabilecekleri durumda olması gerektiğini belirten Ramazan, aksi halde sürecin hem kuşlar hem de bakan kişi için eziyete dönüşeceğini söyledi.

Ramazan, "Eğer güvercinden anlıyorlarsa baksınlar ama anlamıyorlarsa eziyet olur. Güvercin beslemek bakım ister, emek ister. Güvercinler 3 gün açlığa dayanamazlar." dedi.

Hayvanlara yönelik şiddet vakalarına da değinen Ramazan, "Senin canın nasıl yanıyorsa onlar da bir can taşıyor. Nasıl bunlara eziyet ediyorlar anlamıyorum. Gecekonduda güvercin beslerken bazen kedi alıp güvercini götürüyordu. Kurtarabilirsem kurtarıyordum ama kurtaramazsam kediye de kızmazdım, 'O da onun nasibidir' derdim. Her şey öbür tarafta bize sorulacak. Rızkı veren Cenab-ı Allah. Doğanın düzeniyle oynamamak gerek. Ancak insan eliyle yaşanan katliamlara ve eziyetlere kesinlikle anlam veremiyorum. Ben doğru bulmuyorum." diye konuştu.