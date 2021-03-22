Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında, 31 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Mart'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 13,93 gram eroin, 5,36 gram metamfetamin, 0,63 gram esrar, 3 bin 515 güneş gözlüğü, 550 paket kaçak sigara, 23 şişe kaçak içki ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 sikke ele geçirildi.
Operasyonda 31 şüpheli de gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz