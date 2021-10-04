Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüsle otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Siirt'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Abbas Kaya yönetimindeki minibüs, Siirt-Batman kara yolundaki Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi kavşağında Vedat Aykal'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Siirt
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