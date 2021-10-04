Ordu Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği tarafından yürütülen proje kapsamında Akkuş ilçesinde 30 bin metrekare açık alan, 500 metrekarelik iki yarka yetiştirme kümesi ve iki katlı idari binanın yer aldığı Organik Yarka Üretim Tesisi kuruldu.

Tesiste yıllık 100 bin yarka yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, "Organik Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesi kapsamında 16 bin yarka alınarak birliğe teslim edilmiş ve Akkuş'taki tesislerde yetiştirilmeye başlanmıştı. Proje kapsamında alımı yapılan 10 bin civcivin finansmanı Büyükşehir Belediyemiz kaynaklarından karşılanırken, 6 bin civciv de Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliğince alındı" dedi.

"Organik yumurta tavukçuluğu desteklenecek"

Proje ile organik yumurta tavukçuluğunun desteklenmesinin hedeflendiğini anlatan Ultav, şöyle konuştu:

"Civcivler, birlik tarafından 100 günlük yaşa kadar yine birlik bünyesinde faaliyet gösteren yem fabrikasında üretilen organik yemlerle ve organik şartlarda yetiştirilip yarka haline getirildi. Kurumlar arası iş birliği ile yapılan bu üretim organizasyonu ile birlik vasıtasıyla ilimiz üreticilerine piyasa değerinden daha ucuz fiyata organik yarka satılacak ve organik yumurta tavukçuluğu desteklenecektir. Ayrıca birlik, ilimiz üreticileri dışında ihtiyaç fazlası yarkaları il dışına da satarak, gelirlerini artıracak ve birliğin, dolayısıyla üreticilerimizin güçlenmesini sağlayacak.

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği hali hazırda aylık 2 milyon adet yumurta satışı yapıyor. Bu projeyle birlikte yeni kümeslerin faaliyete geçmesiyle birlikte aylık yumurta üretiminin kent genelinde 4 milyona çıkarılması hedefleniyor."