Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan'da polis ile teröristler çatıştı: 4 yaralı
Sudan’ın başkenti Hartum'da polis ile teröristler arasındaki çatışmada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, Hartum’un Cebre bölgesinde polisler ile teröristler arasında silahlı çatışma çıktığını söyledi.
Yetkili, olayda 4 kişinin yaralandığını belirtti.
Sudan polisinin 28 Eylül'de başkent Hartum'un güneyinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonunda farklı uyruklardan DEAŞ üyesi 11 yabancı teröristin yakalandığı, çıkan çatışmada 5 polisin öldüğü açıklanmıştı.
Etiketler: Sudan
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