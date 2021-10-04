Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan ve Japonya'da COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeler
[Fotoğraf: Reuters]
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1490 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 251 bin 348’e yükseldi.
Ölenlerin sayısı 27 artışla 27 bin 893’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 177 bin 249’a çıktı.
Japonya
Japonya’da COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 602 artarak 1 milyon 706 bin 150’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 24 artışla 17 bin 773’e yükseldi.
Son bir günde 24 bin 820 kişiye virüs testi yapıldı, 3 bin 126 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 693 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.
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