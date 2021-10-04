Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Sergiye Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Saftekingazi Ortaokulu Müdürü Turan Bozkurt, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Demirer ve Altın, öğrencilere başarı diledi.

Resim, teknoloji, tasarım ve bilimsel çalışmaların yer aldığı fuarda projeleri tek tek inceleyen protokol üyeleri, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.