Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen hafta yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 27 Eyül-3 Ekim arasında 12 ayrı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 336 bin kaçak sigara, 322 kilogram nargile tütünü, 110 litre sahte içki, 4 bin 900 litre etil alkol, tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen 120 obje, 3 bin 846 sahte elektronik malzeme ve 31 bin 680 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Etiketler: İzmir Kaçakçılık
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