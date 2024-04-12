Mersin'de narenciye paketleme tesisindeki yangın söndürüldü

İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Tesisteki plastik kasaların yoğunluğundan dolayı yangın kısa sürede büyürken, bölge siyah dumanla kaplandı. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yanıcı özelliği olan plastik kasaların yoğunluğundan dolayı alevleri söndürmekte zorlanan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Bayram tatili nedeniyle çalışma olmadığı öğrenilen tesis, yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.