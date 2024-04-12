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Güncel
İHA 12.04.2024 15:56

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan 1 kişi yaralandı.

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

İlçeye bağlı Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda; M.K. ile A.B. ve O.P arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşürken, M.K. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.K.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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