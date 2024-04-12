Sakarya'da Hamas liderinin oğulları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail tarafından düzenlenen saldırıda, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin oğulları Hazem, Amir ve Muhammed Haniye ile torunları hayatını kaybetmişti.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Haniye'nin oğulları başta olmak üzere saldırılarda hayatını kaybeden tüm Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adapazarı Orhan Gazi Cami'de cuma namazı sonrasında kılınan namazın ardından Filistin için dua edildi.

Kocaeli

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu öncülüğünde İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde de cuma namazının ardından Heniyye'nin İsrail saldırısında hayatını kaybeden oğulları ve torunları ile tüm Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.