Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 12.04.2024 14:19

Otomobil 7 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Otomobil 7 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Çetin Sokak’ta meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden sokağa çıkan 7 yaşındaki E.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.A.'nın bacağı otomobil tekerleğinin altında kaldı. E.A. savrulurken, otomobil sürücüsü bölgeden kaçarak uzaklaştı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.A., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, E.A.’ya çarpıp otomobiliyle kaçan sürücünün, Ramazan Bayramı sebebiyle sokaktaki bir binada ikamet eden yakınlarını ziyaret etmeye geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayı gören vatandaşların ifadesine başvururken, sürücüyü yakalamak için ise çalışma başlattı.

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Kırşehir Valisi Buhara, güvenlik güçleri ve hastaların bayramını kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:01
Rusya: İstanbul'daki anlaşma, Ukrayna ile müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir
15:22
Ömer Çelik: İsrail'in basın mensuplarını hedef almasını lanetliyoruz
14:50
Manisa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
14:49
Rusya, Ukrayna'ya 99 askerin cenazesini iade etti
14:30
Yollarda tatil dönüşü hareketliliği başladı
14:59
İsrail ordusu TRT Arabi'yi hedef aldı
NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
FOTO FOKUS
Çakmakla kaçak kontrolü yangınla sonuçlandı
Çakmakla kaçak kontrolü yangınla sonuçlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ