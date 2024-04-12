"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 7 bin 945 lira ceza

R.E. idaresindeki otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Konak Mahallesi'nde polislerden otomobiliyle kaçmaya başlayan sürücü, 15 dakikalık kovalamacanın ardından Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde durduruldu.

Hastaneye gitmeyi kabul etmedi

Aracından inerken yere düşen R.E. burnundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücünün yapılan kontrolde 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye alkollü araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan 7 bin 945 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu.

R.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.