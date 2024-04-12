Balıkesir'deki zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Balıkesir - Edremit kara yolunda yaşanan bayram yoğunluğu dolayısıyla yavaşlayan trafik akışında Rüştü G. idaresindeki araç, sol şeritte yavaşlayan İbrahim Ozan M. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Mutlu'nun kullandığı otomobil, önce aynı yönde ilerleyen Çağrı K.'ın idaresindeki otomobile, Eyüp Ö. yönetimindeki otomobile ve ardından da Ender K.'nın yönetimindeki bir başka otomobile çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazda, sürücüler Rüştü G., İbrahim Ozan M. ile Gonca Gökçe M. ve Kerem M. yaralandı.

Ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza dolayısıyla yaklaşık 10 dakika kapalı kalan yolun tek şeridi araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Balıkesir - Edremit kara yolunda kaza nedeniyle oluşan yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu ekiplerin müdahalesi ile 1 saatte normale döndü.