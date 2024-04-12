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Güncel
AA 12.04.2024 14:42

Kırşehir Valisi Buhara, güvenlik güçleri ve hastaların bayramını kutladı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ile tedavi gören hastaları ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Kırşehir Valisi Buhara, güvenlik güçleri ve hastaların bayramını kutladı

Vali Buhara, Ahi Polis Merkez Amirliğini, ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini ziyaret ederek görevi başındaki personelin bayramını tebrik etti.

Kırşehir Valisi Buhara, güvenlik güçleri ve hastaların bayramını kutladı

Acil serviste tedavi için bulunan hastalarla bayramlaşarak geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Buhara, şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın ailesini de ziyaret etti.

Huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklarla da bayramlaşan Vali Buhara, burada yaptığı konuşmada, "Bizlere çok güzel hissiyatlar bırakan, manevi ikliminden haz aldığımız mübarek ramazan ayını geride bıraktık. Değerli büyüklerimiz ve sevgili çocuklarımız bizler için çok kıymetlidir. Buradaki aile ortamımız, birlik ve beraberliğimiz bozulmasın, dostluğumuz, kardeşliğimiz artarak sürsün inşallah. Devletimiz, huzurevi sakinlerimize ve sevgi evlerinde kalan çocuklarımıza gereken tüm desteği vermektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Buhara'ya İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal da eşlik etti.

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