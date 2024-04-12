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Güncel
İHA 12.04.2024 15:06

Sarp Sınır Kapısı'nda bayram ilk 2 gününde 44 bin yolcu giriş- çıkış yaptı

Türkiye'nin en önemli sınır geçişlerinden olan Sarp Sınır Kapısı'nda bayram ilk 2 gününde 44 bin yolcu giriş- çıkış yaptı

Sarp Sınır Kapısı'nda bayram ilk 2 gününde 44 bin yolcu giriş- çıkış yaptı

Artvin'de, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli sınır geçişlerinden olan Sarp Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramın 1. ve 2. günü verilerine göre, 44 bin 890 yolcu Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkış yaptı.

Ramazan bayramını yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısından Gürcistan’a geçti.

Sarp Sınır Kapısı'nda bayram ilk 2 gününde 44 bin yolcu giriş- çıkış yaptı

9 günlük bayram tatilini de fırsat bilen vatandaşlar, Karadeniz turu kapsamında tatillerini Batum’da sonlandırdı.

26 bin 440 işi giriş yaptı

Sarp Sınır Kapısından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramın 1. ve 2. günü verilerine göre giriş yapan yolcu sayısı, 26 bin 440 olurken, giriş- çıkış yapan yolcu sayısı ise 44 bin 890 olarak belirtildi.

Bayramın son günü ve tatil süresince bu sayının artacağı ifade edildi.

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