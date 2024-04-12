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Güncel
İHA 12.04.2024 16:12

Siirt'in büryanına bayramda yoğun ilgi

Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Siirt'in meşhur yemeği olan büryana bayramda vatandaşlar rağbet gösterdi.

Siirt'in büryanına bayramda yoğun ilgi

Siirt'te kendine özgü kuyularda gece saatlerinde pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryan kebabı, ramazan ayının bitmesiyle birlikte rağbet görmeye devam ediyor.

Siirt'in yaklaşık bir asırdır vazgeçilmeyen lezzetlerinden biri olan ve Türk Patent Enstitü tarafından tescillenen Siirt'in büryan kebabı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hem Siirt hem de çevre illerden gelen vatandaşların vazgeçilmezi oluyor. Gece saatlerinde mesaiye başlayarak büryan kebabını hazırladıklarını dile getiren büryan ustası Murat Kayaalp, "Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Ramazan ayını atlattık. Şimdi tekrardan sabah erkenden büryanlarımızı servise sunduk. Sabah gece 02.00'de geldik. Tandırlarımızı yaktık ve bir saat uğraştıktan sonra bunu sabah saat 05.00'te servise sunduk. Bilindiği üzere büryanımız patentli bir yemektir. Büryana oldukça bir rağbet var. Hem Ramazan ayında, bayram günlerinde olsun, geri kalan günlerde olsun her zaman rağbet görüyor. Büryan kebabı insanı tok tutuyor, dinç tutuyor" dedi.

Arkadaşları ile büryan yemeye gelen müşterilerden Fikret Bekman, "Ramazanda olduğumuzdan dolayı büryanı özlemiştik, herkese hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Azad Erdemci ise bayramın 2. gününde arkadaşıyla beraber büryan yemeye geldiğini ve herkese tavsiye ettiğini söyledi. Konya'dan Siirt'e gezmek amacıyla gelen Erdoğan Acar da, "Güneydoğu turu yaptık bayram için. Mutlaka Siirt'e uğruyoruz, Siirt'in vazgeçilmezi olan büryan kebabını yemeden dönmek istemiyoruz Konya'ya. Konya'nın tandır kebabına benzer eş değer bir lezzette. Herkese de tavsiye ediyorum mutlaka Siirt'e geldiği takdirde büryan kebabı yemesini" şeklinde konuştu. 

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