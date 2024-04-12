Hatay'da muhtar mahalledeki cenaze yemeklerini kaldırdı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri geride kaldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan 7 bin nüfuslu Sarıseki Mahallesi'nde yaşayan Muhtar Özcan Kaya cenaze evinde yemek yenilmeyeceğini düşünerek mahallenin dört bir yanını afilşler astı.

Muhtar Kaya'nın "Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür" yazılı afişleri mahalle sakinlerinden de tam destek aldı.

Cenaze evindeki yemek masraflarının üniversite öğrencilerine burs olarak verebileceğini ifade eden Muhtar Özcan Kaya, toplumun derin yarasına dokunmak istediğini belirterek “Toplumun reflekslerini böyle harekete geçirmek istedim. Çünkü burada ekonomik ve sosyal olarak toplumun sıkıntıları var. Dolayısıyla da her cenaze evinde, klasik ve moda olmuş gibi yemek programları yapılıyor. Örneğin bir yemek programlarında, inanılmaz derecede halka çok büyük külfet oluyor. Ben bunu ortadan kaldırmak için bu şekil pankartları astım. Eğer illaki bir yere yemek verecekseniz, bunun ekonomik boyutunu düşünün. Ekonomik kısmı üniversiteli öğrencilerimize burs olarak da aktarabilirsiniz gibisinden topluma açıklama yaptım” dedi.