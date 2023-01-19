İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, sahte evrak düzenleyip, kamu kurumlarını zarara uğrattığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Polis, 31 şüphelinin kimliğini ve adreslerini belirledi. Ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Özel harekat timlerince demir kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen evlerde, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 11 tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda fişek senet ve suç unsuru doküman ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Firari 7 şüpheli ise aranıyor.