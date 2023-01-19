Proje doğrultusunda kentte çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretimin dışında kalan öğrenciler yeniden sistem içerisine alınıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç ve yetkililer, ortaokulun ardından 3 yıldır eğitime devam etmeyerek köyünde çobanlık yapan Resul Aktepe ve ailesini ziyaret etti.

Tekrar okula başlaması konusunda Aktepe'yi ikna eden Telefoncu, öğrenciye ders kitapları, çanta ve forma hediye etti. Ayrıca, öğrencinin açık liseye kaydı yapıldı.

Telefoncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlığın başlattığı "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi çerçevesinde, Kırıkkale'de tüm çocukların eğitime dahil olması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Çobanlık yapan Resul Aktepe de açık liseye kaydının yapıldığını dile getirdi.