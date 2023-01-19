Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez Akpınar Mahallesi cami cemaati ve eşlerine yönelik "Evliliğe İlk Adım" konulu sohbet programı gerçekleştirdi.

Seminere yeni evlenen, evlilik hazırlığında olan vatandaşlar ile Kur'an Kursu öğrenci ve öğreticileri eşleriyle birlikte katıldı.