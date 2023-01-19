Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Evliliğe ilk adım semineri verildi
[Fotograf: İHA]
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Evliliğe İlk Adım, Huzurlu Aile Güçlü Toplum Güvenli Gelecek" projesinde Bozüyük Müftülüğü tarafından seminer verildi.
Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez Akpınar Mahallesi cami cemaati ve eşlerine yönelik "Evliliğe İlk Adım" konulu sohbet programı gerçekleştirdi.
Seminere yeni evlenen, evlilik hazırlığında olan vatandaşlar ile Kur'an Kursu öğrenci ve öğreticileri eşleriyle birlikte katıldı.
Etiketler: Bilecik
Son Haberler
- 12:05
- 11:59
- 11:56
- 11:52
- 11:49
Sıradaki Haber
Jandarma KADES hakkında bilgilendirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz