Aydın’ın Germencik ilçesinde bir vatandaşa ait motosiklet çalınması olayı meydana geldi.

Olayın ihbar edilmesinin ardından Jandarma Suç Araştırma ve Asayiş ekiplerince olay yerinde elde edilen deliller ve izlenen kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu K.E. ve İ.K. isimli şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.