Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Germencik’te 6 hırsızlık olayına karışan şahıslar yakalandı
[Fotograf: İHA]
Aydın’ın Germencik ilçesinde çeşitli tarihlerde 6 farklı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın’ın Germencik ilçesinde bir vatandaşa ait motosiklet çalınması olayı meydana geldi.
Olayın ihbar edilmesinin ardından Jandarma Suç Araştırma ve Asayiş ekiplerince olay yerinde elde edilen deliller ve izlenen kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu K.E. ve İ.K. isimli şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Aydın
Son Haberler
- 12:05
- 11:59
- 11:56
- 11:52
- 11:49
Sıradaki Haber
Tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz