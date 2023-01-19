Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza saat 01.40 sıralarında Ezine ilçesi Bahçeli köyü mevkiinde meydana geldi. Çanakkale’ye seyir halinde olan Ceyhun Efe idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Güler yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobil tırın altına girdi.
Sürücü Ceyhun Efe, araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, tır sürücüsü Ahmet Güler gözaltına alındı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
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