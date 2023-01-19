Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarma KADES hakkında bilgilendirdi
[Fotograf: İHA]
Aydın’ın Koçarlı ve Germencik ilçelerinde jandarma ekipleri KADES hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca “ Tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında “ faaliyetlerini sürdürüyor.
Koçarlı ve Germencik ilçesinde 6284 Sayılı Kanun, KADES ve Elektronik Kelepçe uygulaması, erkeklere Kadına El Kalkamaz mottosuyla 75 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Kadınların telefonlarına KADES Uygulaması indirilerek farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtıldı.
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