Polisin takibi ile başlayıp kaza ile sonuçlanan olay, saat 17.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Filistin uyruklu Bahaa Almassri, kiraladığı otomobille ilerlerken polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin takip ettiği otomobil, seyir halinde ilerleyen 2 otomobile çarptı.

Otomobillerden biri çarpmanın şiddeti ile yoldan çıktı. Arkasına bile bakmadan kaçmayı sürdüren Almassri, otomobili ile otoyola girdi ve burada 2 otomobile daha çarptı.

Araç kullanılamaz hale geldi

Bahaa Almassri'nin kullandığı otomobil, son olarak bariyerlere çarparak kullanılamaz hale geldi.

Bahaa Almassri, otomobili hareket ettiremeyince koltuktaki telefon ve cüzdanını da almadan koşarak ayrıldı. Peşinden gelen polis ekipleri, çevrede kaçan şüpheliyi arama çalışması yürütürken, destek ekip ile yaralılar için sağlık ekibi istedi.

Kazada yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Hasar gören araçlar çekici ile kaldırıldı. Şüphelinin kullandığı otomobilin kiralandığı firma yetkilisinin, otomobilde unutulan kimlikten sürücüyü doğruladıkları ve bu doğrultuda polisin çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaçan otomobilin çarptığı araçlardaki 4 kişi yaralandı

Bahaa Almassri'nin otomobiliyle çarptığı, otomobilin sürücüsü Eyüp Can Dibek, "Yukarıdan siyah bir araç geldi. Öndeki arabaya vurdu, ön tarafa doğru uçurdu. Sonra bana vurdu yan taraftan, aşağı gitti. Aşağıda yakaladılar arabayı. Şoför kaçtı mı bilmiyorum. Yaralıları hastaneye kaldırdılar, 4 yaralı var" dedi.