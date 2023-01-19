Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yol kontrol noktalarında şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapan ekipler, H.P. idaresindeki otomobili durdurdu.
Aramada otomobilin motor ve bagaj bölümüne saklanmış 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Osmaniye
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