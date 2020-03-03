Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmeleri için şimdiden çalışmalara başladıkları belirtti.

Haşere ve sinekle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları 1 Mart itibari ile şehir geneline yaydıklarını aktaran Yaman, "Çalışmalar kapsamında larva ilaçlama çalışmalarıyla şehir merkezi ve tüm ilçelerde ekiplerimiz, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar, fosseptik çukurlar ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama başlattı" dedi.