Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Giresun ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Aralarında görevden ihraç edilen albay, binbaşı, üsteğmen, öğretmen ve FETÖ'yle iltisaklı oldukları gerekçesiyle kapatılan kurum çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.