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Sivas'ta otomobilin çarptığı at telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta aniden yola çıkan at, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
Ertan Demir idaresindeki 58 AAF 177 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde aniden yola çıkan ata çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan at telef oldu.
Sürücü Demir, kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu.
At, belediye ekiplerince kaldırıldı.
Etiketler: SivasSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 13:03
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