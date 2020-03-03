Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Karacaali açıklarında trol ağları olduğunu tespit etti.

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer'in de dahil olduğu çalışmada, bölgede bulunan ağlar ve şamandıralar temizlendi.

Denizden çıkarılan trol ağları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.