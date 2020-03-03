Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ve son olarak Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'na katılan askerlere elma götüren 70 yaşındaki kanser hastası Muhammet Yılmaz, bu kez Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerine tatlı dağıtmak için memleketi Denizli'den 935 kilometre yol katederek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Bahçesinde yetiştirdiği elmaları askerlere götürmesiyle tanınan Muhammet Yılmaz, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerini de unutmadı. Reyhanlı'da bir askeri birliği ziyaret eden Yılmaz, yaptığı yaklaşık 100 kutu tatlıyı askerlere teslim etti.

"Elmacı Dede" olarak bilinen Yılmaz, daha önce kendi bahçesinden topladığı elmaları Mehmetçiğe götürdüğünü hatırlattı.

İdlib'de başlatılan harekat için askerlere destek olmak amacıyla Reyhanlı'ya geldiğini anlatan Yılmaz, "Mehmetçiğe destek vermek adına kendi ellerimle tatlı yaptım. Elmaların bitmişti. Askerimizin bu tür şeylere ihtiyacı olmadığını biliyorum. Muhammet dedelerinin arkalarında olduklarını bilmelerini istedim. 70 yaşındaki Muhammet dede böyleyse gençlerimiz nasıl, düşmanlar görsün istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bu harekattan da askerlerin başarıyla çıkacağına inandığını kaydetti.